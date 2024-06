Adeyemi, Sancho, Greenwood: Juventus, il punto sul mercato delle ali

Getty Images

Uno è il ruolo chiave nel passaggio da uno schieramento con il centrocampo a cinque a uno con il tridente offensivo: quello dell'esterno alto offensivo, dell'ala., nuovo allenatore della, ha bisogno di almeno un paio di pedine in quel ruolo per il suo, e nella lista della spesa della Vecchia Signora ci sono diverse alternative che possano coprire quelle zone del campo.Fitti i contatti con le due città, che si intrecciano sul dossier Jadon. Il dribblomane inglese, che è tornato in Germania in prestito dal Manchester United dove si era perso, ha ripreso a far vedere il suo talento e interessa sia ai gialloneri a titolo definitivo, sia alla Juventus che ne sta parlando con i Red Devils.

- Ma non solo: da una parte, sempre a Old Trafford, Giuntoli bussa per Mason, altro inglese in prestito, nell'ultima stagione al Getafe, dall'altra sempre di Dortmund si tratta, ma occhi sul velocissimo 22enne tedesco Karim. E' un ingorgo niente male, perché con i soldi di Adeyemi il BVB avrebbe le risorse per provare a riscattare Sancho, mentre senza sarebbe portato a tenersi l'ex Lipsia. Lato Greenwood, The Athletic assicura che il giocatore, accostato anche alla Lazio, abbia dato la propria preferenza al Marsiglia in Francia., che torna al Milan dato che il Bologna non lo riscatta, costa 15 milioni, c'è ancheche sta facendo bene con la Svizzera a Euro 2024. La Juventus aveva ragionato su Kean come pedina di scambio, ma l'attaccante sembra destinato alla Fiorentina per un trasferimento a titolo definitivo.