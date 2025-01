Juventus: cambi, mercato o ossessione? La differenza fra Thiago Motta e Allegri è (anche) nei finali

Italiana giocata a Ryiad e persa 2-1 contro il Milan ha inevitabilmente lasciatoin casa bianconera e sta cambiando la narrazione del progetto juventino. Progetto iniziato in estate con l'arrivo a Torino dial posto di unche aveva chiuso la stagione con un terzo posto Champions e con la vittoria (diventata a più riprese virale per il suo post partita) della Coppa Italia e che è valsa proprio la qualificazione a questo torneo. Il ko fa male non tanto per il risultato in sé, ma per come è arrivato e per come si è inserito in una serie di risultati negativi che vedevano già in leggera difficoltà l'allenatore italo-brasiliano.che non è purtroppo una novità e che segna una grossa linea di demarcazione con la gestione Allegri.

Partiamo però dai numeri perché il dato, paragonato alla passata stagione è comunque importante. Il dato dei gol subiti negli ultimi 15 minuti di gara, quindi dal 75esimo, in poi dicono che ad oggi, in 26 partite (18 di Serie A, 1 di Coppa Italia, 6 di Champions League e 1 di Supercoppa) la Juventus di Thiago MottaMettendo allo stesso livello le due stagioni, e quindi fermandoci soltanto alla giornata 18 di Serie A e senza considerare la Champions League, il dato è ancora più eloquente dato che è di 6 contro 2.

Ciò che però è ancora più importante è sottolineare come questi gol subiti nell'ultima frazione di gara abbia poi portato a tanti punti persi perché coincisi non solo con delle sconfitte come quello subito dallo Stoccarda in Champions League,È successo ad esempio contro il(gol all'88'esimo di Marin su rigore per l'1-1), contro il(gol di Rebic al 93esimo per l'1-1), contro il(gara finita 2-2, ma con il gol del 2-1 di Idzes subito all'83esimo), contro la(2-2 di Sottil all'87esimo) e infine nella già citata(autogol di Gatti al 75esimo che è valso il 2-1 finale).contro Atalanta (gol di Koopmeiners al 75esimo) e con il Napoli (Raspadori per il 2-1 all'88esimo).

Il mercato, innanzitutto . Giuntoli ha garantito a Thiago Motta un'autentica rivoluzione, ma considerando anche i tanti infortuni, oggi la squadra è sicuramente incompleta. Il ko di Bremer è fondamentale e ha svoltato in negativo la fase difensiva. Manca un vice-Vlahovic e in fascia c'è solo un vero titolare, Cambiaso (anche lui spesso infortunato).

I cambi. Una rosa incompleta porta Thiago Motta a dover attingere dalla panchina a forze che spesso non hanno portato miglioramenti all'11 titolare. Quelli fatti in Supercoppa sono i più evidenti, con l'uscita di un pur rivedibile Vlahovic al 65esimo che ha squilibrato l'intera squadra, ma non sono gli unici.

L'ossessione. Infine c'è la testa e quell'ossessione per la vittoria che lo stesso Thiago Motta rifugge in conferenza stampa. L'allarme lanciato dall'allenatore nell'immediato post-partita non è però soltanto legato a sé stesso (la frase è diventata virale e sta dividendo il popolo bianconero), ma anche ai suoi giocatori: "non siamo stati capaci di reagire nel modo giusto per poter competere fino alla fine, ci vuole più carattere e dobbiamo fare un salto di qualità mentale".

Di fatto quel "Fino alla fine" che è stato a lungo mantra per la società bianconera, quest'anno si è perso, maTre punti che si possono alternare, che probabilmente sono tutti concatenati e che oggi stanno rendendo impari il confronto con la passata stagione. Perché sì, anche Allegri non ha avuto praticamente un mercato degno di questo nome, ha spesso e volentieri cambiato in corsa le sue scelte in positivo e infine non si è mai nascosto inculcando nei suoi giocatori addiruttura la possibilità, almeno fino a gennaio, di giocarsela alla pari con l'Inter poi scudettata.