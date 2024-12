Juventus, Cambiaso al JMedical per i controlli dopo l'infortunio: le prime sensazioni

AFP via Getty Images

La giornata odierna in casaè iniziata con gli esami per Andrea, costretto a uscire nei primi minuti della partita contro ila causa di unaAlle 10:30, il difensore è stato avvistato alper sottoporsi agli accertamenti necessari.- Le prime indicazioni provenienti dallo staff medico bianconero sembrano: l’ipotesi di un recupero in vista del match di mercoledì di Champions League contro ilappare concreta. Una notizia che regala speranza a, desideroso di poter contare su uno dei giocatori più dinamici della sua rosa.

La presenza di Cambiaso potrebbe rivelarsiper affrontare il Manchester City, squadra che fa del ritmo e della pressione alta una delle sue armi principali. L’esterno bianconero, con la sua capacità di coprire tutta la fascia e il suo apporto sia in fase difensiva che offensiva, è unaper il piano di gioco di Motta.