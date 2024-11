Juventus, Cambiaso è l'anti-Vlahovic: l'intreccio sul mercato con Gyokeres e Zirkzee

AFP via Getty Images

. Dopo il gol segnato nella sconfitta per 1-3 con la Francia domenica sera a San Siro, l'esterno italianoper averlo fatto crescere. Gli stessi due tecnicidopo il pareggio per 1-1 della sua nazionale in Svizzera.Ora è Vlahovic a lamentarsi di come viene impiegato alla Juve, ma più avanti potrebbe essere lo stesso club bianconero a interrogarsi sul futuro del numero 9.nel mercato di gennaio del 2022, l'attaccante classe 2000Una cifra che lo rende il calciatore più pagato in tutta Italia.

in vista del prossimo mercato invernale, poi per la prossima stagione potrebbe anche decidere dinell'estate del 2023, mentre il tecnico italo-brasiliano è un grandein 17 presenze e 700 minuti giocati.Adesso bisogna verificare quale impatto avrà per lui ilQuest'ultimo ha promesso di non prendere giocatori dallo Sporting Lisbona a gennaio, ma non a luglio. Quando il bomber svedese. A maggior ragione alla corte di un tecnico che gli ha svoltato la carriera come Thiago Motta.