Juventus, come vuole giocare Vlahovic? Solo due mesi fa esaltava Motta, ora preferisce le due punte

Come cambia il mondo in due mesi. Era appena fine settembre quando su Dazn usciva un'intervista a, attaccante della, nell'ambito della rubrica My Skills in collaborazione con FC24. Parole che, essendo stato il contenuto montato dopo la realizzazione, sono state gioco forza pronunciate ancora prima."Mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio,. Con mister Allegri, comunque, mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tutto quello che mi ha chiesto".

In effetti, l'avvio di stagione del centravanti serbo aveva fatto presagire una stagione sui livelli di quella prima metà di 2021/22 con la Fiorentina, 17 gol nel girone di andata.Poi, un andamento altalenante, grandi serate come quella di Lipsia e passaggi a vuoto anche con polemiche come contro il Napoli, quando è stato sostituito addirittura all'intervallo.Dopo l'ultima gara in Nazionale, contro la, Vlahovic ha invece fornito a RSI un'altra versione del suo modo di giocare ideale: ", mi trovo bene ma dipende anche dall'allenatore. Sicuramente è un po' più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità, anche perchéE per un giocatore come me, dalla mia struttura... sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione".

Quindi, dove sta la quadra giusta?. E' però difficile che la Juventus cambi sistema di gioco, anche perché, schierando due punte, ne servirebbero altre due sul mercato di gennaio nel caso in cui Milik non riuscisse a dare le giuste garanzie sul piano fisico. E considerando l'emergenza in difesa, Giuntoli avrebbe ben poco margine per operare in tal senso.