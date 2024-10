Juventus, Cambiaso nella lista del Real Madrid: è l'idea per sostituire Carvajal

ha un ruolo sempre più centrale nella nuova Juventus di Thiago Motta. L'esterno classe '97 è un vero e proprio jolly per l'allenatore bianconero: può giocare a destra e sinistra, avanti e indietro. E. La crescita del ragazzo è stata seguita anche da Luciano Spalletti, il ct dell'Italia l'ha chiamato anche per queste due gare di Nations League contro Belgio e Israele e lui si è preso le copertine nella prima gara giocata a Roma giovedì scorso: titolare a destra nel 3-5-2 azzurro, ha segnato dopo appena un minuto.

- Le prestazioni positive di Cambiaso hanno attirato su di sé gli occhi del mercato.: a riportarlo è Tuttosport, secondo il quale le Merengues stanno cercando un profilo giovane ma già abituato a giocare a grandi livelli, e il profilo dell'esterno bianconero è uno dei più apprezzati. La prima scelta è Trent Alexander-Arnold in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool, ma il piano B porta proprio a Cambiaso che nei mesi scorsi è stato visionato più volte dal vivo da osservatori del Real.

- Al momento però la Juventus non ha nessuna intenzione neanche di sedersi a trattare un'eventuale cessione di Cambiaso., il giocatore è molto legato ai bianconeri e concentrato solo sul presente. Le voci di mercato non lo stanno distraendo, il giocatore è focalizzato sul campo con il desiderio di diventare il capitano della Juvenuts.- Il Real Madrid però non è la prima squadra che si è fatta avanti per Cambiaso: in estate, infatti, alcuni club di Premier League avevano pensato a lui., secco: dai bianconeri e dall'esterno. Il Real Madrid non è ancora andato così avanti pensando alla cifra da investire per Cambiaso e quanto proporre a lui, al momento è solo un'idea per sostituire Carvajal. Ma la Juve ha già fatto muro.