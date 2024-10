Dal Portogallo: la Juventus ha messo gli occhi su Alvaro Carreras, il dopo-Grimaldo del Benfica

Getty Images

Occhi discreti, consapevoli di non essere soli, erano fissi sullo stadio Da Luz di Lisbona per. Occhi bianconeri, per la precisione. Nulla di strano, visto che gli osservatori di qualsiasi squadra girano per il mondo in cerca ogni settimana di risorse per le loro società, ma in Portogallo sono sicuri: laè nel novero delle squadre interessate ad, terzino sinistro del Benfica.Carreras è sostanzialmente il giocatore che le Aguias hannotrasferitosi a parametro zero al Bayer Leverkusen. Spagnolo,, prodotto delle giovanili del Real Madrid e con un passato al. Teniamo a mente questo dettaglio per il momento. La sua terra è la Galizia, Ferrol per la precisione, e, anche se in molti caldeggiano già una primissima chiamata coi grandi da parte del ct De La Fuente, nonostante la presenza dello stesso Grimaldo, di Cucurella e anche di Miguel Gutierrez del Girona.

"E' un bene che i nostri avversari siano spagnoli, sappiamo cosa dobbiamo fare per batterli" è stato il succo delle dichiarazioni di Carreras in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atletico nella seconda giornata di Champions League. Il risultato finale? 4-0 e tutti a casa: aveva pienamente ragione. Su di lui, va da sé, c'è una discreta concorrenza, soprattutto da parte del, ma anche dello stessoche lo valuta come alternativa a Davies del Bayern Monaco. Inoltre, va segnalato chedopo due prestiti a Preston North End e Granada nelle ultime due stagioni.

Un po' penalizzato dal 2023/24 del Granada, chiuso con la retrocessione in seconda divisione,. La Juventus, che dal Portogallo ha pescato molto bene in passato (Alex Sandro dal Porto nel 2015), tiene aperti quegli occhi che sono stati puntati in Portogallo.