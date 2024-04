Juventus, Cambiaso richiesto in Premier: dalla plusvalenza al rinnovo, lo scenario per l'estate

Dopo le voci sul Real Madrid, rilanciate dalla stampa spagnola,Merito di una stagione positiva, che ha visto il ragazzo cresciuto nel Genoa giocare 30 partite considerando tutte le competizioni, ricamate da 3 gol e 5 assist. Da principale alternativa, a sinistra o a destra, a titolare indiscusso di Allegri, una crescita esponenziale che gli ha fatto conquistare la Nazionale e, con ogni probabilità, un posto nella lista di Spalletti per l'Europeo, in programma tra giugno e luglio in Germania.

In estate la Juventus vivrà una rivoluzione, in società, con l'ingresso di nuove figure, e con ogni probabilità in panchina. Ma è difficile pensare che Cambiaso possa partire.. Il numero 27 è sbarcato a Torino nell'estate 2022 - come da comunicato - "a titolo definitivoInoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi".

Cambiaso insomma, non si tocca, a meno che alla Continassa non arrivi una proposta fuori mercato. Ma questo è un discorso che vale per tutti, dal primo all'ultimo giocatore della rosa. La Juventus è contenta delle sue prestazioni, lo considera una certezza del presente e del futuro, non a caso