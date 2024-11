Juventus, Cambiaso: "Sto bene, era solo una botta. Giocare da 9? Non me l'hanno chiesto, ma giocherei anche in porta"

AFP or licensors

, terzino dellaha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Aston Villa importantissima per la corsa in Champions League"Sto bene, questa è la parte più bella del mio lavoro. Perciò più gioco e meglio sto. Avevo solo preso una botta a inizio secondo tempo, ma sono carico per giocare"."Sono appassionato di calcio in generale e di conseguenza guardo anche quello inglese. Di sicuro è un campionato di livello altissimo, con giocatori fortissimo e quindi quella di domani sarà una partita difficile"

"Io sono a disposizione dei compagni e del mister. Di fare la punta non me l'hanno chiesto, ma per la Juve giocherei anche in porta. Juan e Gleison li abbiamo persi per tutta la stagione. Soprattutto per loro dobbiamo dare qualcosa di più e fare del nostro meglio. Non ho dubbi che lo faremo"."Per me dal campo e parlando coi compagni è stata una bella partita. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso e quella di domani sarà una bella partita"."Ognuno di noi è molto responsabile in campo quindi cambia poco".

"È una partita importante, ma lo sono state tutte, anche Lille, Stoccarda, PSV, Lipsia. Siamo oltre la metà del "gironcino""Mi fa piacere se posso essere un esempio per i ragazzi che a 17-18 anni magari vedevano i calciatori professionisti e cercavano di essere come loro. Io sento questa responsabilità di rappresentare una generazione e ne sono orgoglioso"