Juventus, caso Chiesa: il ruolo di papà Enrico e la necessità di trovare una soluzione

e, ad oggi di complicatissima risoluzione, ma che, dopo il mancato accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, con relativa spalmatura del pesante ingaggio da 6 milioni di euro netti.e ad attirare quei club che nell’immaginario collettivo rappresenterebbero valide alternative rispetto alla Juventus. Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sono stati chiarissimi con Chiesa ed il suo entourage, confinandolo ai margini del progetto e della prima squadra e arrivando persino ad interrompere la vendita della maglia numero 7 negli store ufficiali.- Una forzatura pericolosa, perché, squadre che nella prossima stagione non garantiranno la partecipazione alla prossima Champions League, un altro palcoscenico che nella testa del giocatore rappresenta una condizione quasi irrinunciabile.Nemmeno dall’estero sono emerse al momento opzioni, come potrebbe essere un trasferimento in una big di Premier League, tali da indurre il nazionale azzurro a considerare l’ipotesi di salutare l’Italia. Ecco allora che, padre e figura sempre più influente nelle scelte di carriera di Federico.- al quale la famiglia Chiesa ha scelto di affidarsi per gestire la carriera del classe ‘97 -soddisfacente per tutti. Da un lato il club bianconero vorrebbe scongiurare l’ipotesi che negli ultimi giorni di mercato un’acerrima rivale come l’Inter possa presentarsi con una proposta che tenga in considerazione il solo anno di contratto che lo lega a Chiesa e il potere contrattuale sempre meno forte di Giuntoli. Dall’altro, la Vecchia Signora non può permettersi di protrarre eccessivamente una vicenda a soli 23 giorni dalla chiusura del mercato e correre il rischio di trovarsi un giocatore di questo peso specifico da separato in casa. Uno stallo preoccupante che condizionerebbe anche le mosse in entrata della Juve, alla ricerca di due nuovi esterni offensivi per assecondare le richieste di Thiago Motta.