Juve, Chiesa criptico sui social: nuovo foto e colori bianconeri, indizio su mercato e futuro?

Un altro post sui social. Ancora una volta criptico. Dopo la che lo ritraeva in una seduta di allenamento con la Juventus,è tornato a farsi sentire sui social. Il classe 1997 ha pubblicato uno scatto che lo ritrae durante una partita della scorsa stagione con la maglia bianconera, i colori delle emoji all’interno della didascalia della foto.Il post su Instagram ha subito scatenato i tifosi della Juve, che hanno preso d’assalto la foto con numerosi commenti in favore del figlio d’arte, a cui - tra le altre cose - viene chiesto di restare alla Juventus e di non trasferirsi all’Inter, rivale storica della ‘Vecchia Signora’.

La foto di Chiesa sembra lasciare pochi dubbi su quella che è la volontà del calciatore, ovvero di restare in bianconero, anche se Thiago Motta ha chiarito dopo l’amichevole di Pescara contro il Brest che il calciatore della Nazionale sia fuori dal suo progetto tecnico.Un semplice post o un indizio di mercato sul suo futuro? Nei prossimi giorni ne sapremo di più, con il futuro di Federico Chiesa che sarà più chiaro da qui ad un paio di settimane.