Juventus, che fine ha fatto Arthur: dove e quando si allena, cosa accadrà a gennaio

QUANTO GUADAGNA ARTHUR ALLA JUVENTUS

Così come accaduto durante il mercato estivo, anche a gennaio l'ostacolo maggiore a un trasferimento di Arthur sarà il suo ingaggio: uno stipendio elevato che complica le trattative di mercato. La Juventus cerca soluzioni per alleggerire il bilancio e liberare risorse finanziarie, ma il salario di Arthur rappresenta un ostacolo significativo. Nonostante le sue qualità tecniche, poche squadre sono disposte a farsi carico di un ingaggio così elevato, rallentando le trattative per la sua cessione, soprattutto a titolo definitivo. Arthur, centrocampista brasiliano della Juventus, percepisce uno stipendio netto di 5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, considerando le tasse e i contributi, il costo lordo del suo ingaggio per il club bianconero sale a 5.550.000 euro. Questo elevato ingaggio rappresenta una sfida significativa per la Juventus, soprattutto in un periodo in cui la società sta cercando di ridurre i costi e ottimizzare le risorse finanziarie, e rappresenta un ostacolo importante per i potenziali acquirenti.