Juventus, per la difesa Skriniar più Hancko: c'è il prezzo per l'ex Fiorentina

AFP via Getty Images

Lae la maledizione del crociato. Dopoi bianconeri hanno perso anchee ora tornare sul mercato è un must per la società torinese. Anche per Cabal si parla dalla Colombia di un interessamento dei legamenti del ginocchio, un problema che terrebbe l'ex Verona fuori dai giochi fino al termine della stagione privando Thiago Motta di un jolly prezioso e lasciando la Juve ai minimi termini in difesa.C'era già l'obiettivo di prendere un difensore centrale a gennaio, ora Cristiano Giuntoli punta al doppio affare per rimpolpare il reparto. Contatti e sondaggi già partiti, concome primo nome emerso: l'ex Inter è ai margini dele può essere liberato dai parigini. E con lui può arrivare anche un connazionale.

- Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, la Juventus puntadelper l'estate del 2025, ma ora valuta la possibilità di anticipare l'investimento a gennaio.- Il classe 1997 ex Fiorentina è un pilastro del Feyenoord e della Slovacchia di Francesco Calzona, un vero e proprio intoccabile e lo testimonia anche il prezzo fissato dagli olandesi:, tanto serve per sedersi al tavolo delle trattative. Una cifra elevata per la Juve a meno di formule creative, ma i rapporti tra le dirigenze dei due club sono buoni e l'affare Facundo Gonzalez in estate li ha rafforzati: qualora da Rotterdam aprissero a unallora l'operazione potrebbe decollare.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- La Juventus lavora su Skriniar e Hancko, ma si tiene aperta la porta per alternative per entrambi i ruoli. In alternativa all'ex Inter si valutadel Lens,del Tottenham,dell'Udinese,(Fulham) e, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen ma con il Bayern Monaco in forte pressing.Tra i piani B ad Hancko come jolly mancino c'è sempredell'Arsenal.