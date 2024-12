Juventus, chi è Antonio Silva e perché è il rinforzo perfetto per Thiago Motta

AFP via Getty Images

: le assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal per tutto il resto della stagione stanno costringendo Thiago Motta a ruotare le stesse pedine nella retroguardia della Juventus. Fortunatamente,per affrontare il resto degli impegni stagionali con maggior tranquillità.Per questo motivo,Il giocatore lusitano è legato da un contratto in scadenza nel 2027 e ha raccolto, fin qui, 5 presenze con 1 gol nella Liga Portugal e 3 gettoni anche in Champions League.(che può diventare obbligo al verificarsi di determinati obiettivi). Una missione non impossibile che regalerebbe a Motta un rinforzo importante.

Facciamo un passo indietro. I rinsaldati rapporti tra Mendes e Giuntoli, grazie all’affare Conceicao, e l’estrema necessità della Juventus di dotarsi di un nuovo difensore sono le chiavi che stanno portando la Vecchia Signora a cercare con insistenza un rinforzo in difesa., specialmente in una filosofia come quella di Motta. Con i suoi 188 cm e una struttura fisica imponente, Ae per i passaggi in grado di spezzare le linee difensive avversarie.. Una caratteristica fortemente apprezzata nel calcio moderno, dove la duttilità è tra le abilità più richieste nel panorama mondiale.

, una città nel nord del Portogallo. Sin dalla tenera età sviluppa una grande passione per il mondo del calcio, giocando nella squadra omonima quando venne pescato dai talent scout del Benfica. Una proposta che non si poteva rifiutare e che porta il giovane Antonio a trasferirsi a Lisbona, lontano dalla sua famiglia. Anche se per poco. I primi mesi di ambientamento non sono semplici e il Benfica permette alla famiglia di spostarsi temporaneamente a Lisbona, mettendo anche a disposizione una consulenza psicologica in favore del ragazzo, uno dei passi più complessi per la carriera (e la vita) di un calciatore professionista.E’ l’inizio di tutto. Una titolarità fissa che non perderà per tutto il resto dell’annata, una maglia meritata dopo un percorso che l’ha visto vincere tanto nelle selezioni giovanili, compresa una Youth League nella stagione 2021-22.Anche perché, il tecnico Schmidt ha cominciato a fornirgli sempre meno spazio, dove Silva è reduce da 4 partite consecutive in panchina in campionato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui