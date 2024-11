Juventus, Mendes nuovamente alleato: la formula per prendere Antonio Silva

Redazione Calciomercato

Gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, entrambi out per tutta la stagione, costringono la Juventus ad intervenire sul mercato.. Un profilo giovane che piace molto a Cristiano Giuntoli.Forte nel gioco aereo e attento in marcatura, Antonio Silva è una delle novità più interessanti del calcio portoghese. Con il Benfica è legato da une ha raccolto, fin qui, 5 presenze con 1 gol nella Liga Portugal e 3 gettoni anche in Champions League. Il suo agenteha già lavorato con successo per la Juventus su Conceicao e vorrebbe convincere il Benfica ad aprire a una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto ( che può diventare obbligo al verificarsi di determinati obiettivi) per circa. Missione difficile ma non impossibile, la Juventus si è già mossa per provare a piazzare un colpo interessante tra presente e futuro.

i ha cinque anni in più rispetto ad Antonio Silva e un vantaggio evidente: ha già lavorato con Thiago Motta. E proprio il tecnico bianconero ha dato un parere positivo all’eventuale arrivo del difensore del Bologna.pur sapendo che sul colombiano c’è: valutazioni in corso sull’età e su un ingaggio molto pesante per le casse del club torinese.