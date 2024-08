Juventus, chi è Mbangula: il titolare a sorpresa di Thiago Motta contro il Como

CARATTERISTICHE

Mbangula ha iniziato con l'Under 17, per poi affermarsi nella Primavera (Under 19) e successivamente nella formazione Next Gen. Il belga gioca sia come prima sia come seconda punta, ma ha dato il meglio di sè ricoprendo il ruolo di quinto di centrocampo a sinistra, giocando a piede invertito. Infatti, il classe 2004 si trova molto a suo agio da esterno alto sinistra, dove può accentrarsi e sfruttare il suo piede destro per cercare la conclusione in porta. In sostanza, Mbangula è un esterno dalle spiccate doti offensive capace di spaziare su tutto il fronte d'attacco.