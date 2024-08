Getty Images

La primaufficiale di, nuovo tecnico bianconero dopo l'addio a Massimiliano Allegri, è chiamata all'esordio in campionato: la sfida contro il neopromossodialla prima panchina nella massima categoria, in scenaall'Allianz Stadium di Torino, è il posticipo che chiude lnella quale le rivali Inter, Milan e Napoli non hanno vinto. Rose ancora da completare con il calciomercato che chiude tra dieci giorni e alcuni affari in ballo, tra cui Koopmeiners e Nico Gonzalez, ma i bianconeri, con solo 19 calciatori a disposizione, vogliono i tre punti dopo un pre-campionato non esaltante.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Juventus-Como su Dazn

GUARDA SU DAZN

Juventus-ComoDi Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.Reina; Goldaniga, Sala, Barba, Moreno; Strefezza, Baselli, Braunoder, Da Cunha; Belotti, Cutrone.Matteo Marcenaro (Genova)