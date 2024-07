Juventus, chi è Yan Couto: il "nuovo Dani Alves", obiettivo per la fascia

Laè letteralmente scatenata sul mercato e, per regalare auna squadra competitiva e il più completa possibile fin dai primi giorni di ritiro, dopo aver chiuso i colpi Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram si sta concentrando anche sul pacchetto difensivo in cui, ad oggi, la priorità è quella di inserire in rosa un terzino che possa giocare principalmente a destra e che riporti Andrea Cambiaso nel suo ruolo originario di laterale sinistro. E il nome più caldo in queste ore è quello dila scorsa stagione è stato fra i protagonisti assoluti della cavalcata delche ha conquistato la qualificazione storica alla prossima Champions League.sono un ruolino di marcia importantissimo per un "macina fascia" con qualità e soprattutto velocità nello stretto., ma i modelli di riferimento potrebbero tranquillamente essere terzini come Jordi Alba o Joao Cancelo anche se

, club in cui è arrivato all'età di soli 10 anni, è stato uno deied è lì che il Manchester City ha scelto di puntare su di lui presentando un'offerta, poi accettata da. "Per me Pep Guardiola è il miglior allenatore del mondo, il Manchester City è uno dei migliori club attualmente, con un futuro brillante. Quindi per me è stata la scelta migliore" aveva dichiarato a Goal.com. Con i, e con l'allenatore catalano, tuttavia, Couto non ci ha mai giocato perché da allora(altra società del City Group) che ha contribuito, con una lenta ma importante crescita a portare dalla Segunda Division alla Champions League eQuesta sarà l'estate della grande decisione. Il sogno di essere allenato da Pep Guardiola sembra destinato a rimanere tale con l'opzione di una permanenza al Girona per giocare la Champions che rimane percorribile.(in cui sta giocando da comprimario) che può dargli ulteriore slancio e una valutazione del Manchester City per venderlo di non meno da 25 milioni di euro. Cifre importanti che la Juventus vorrebbe evitare di spendere. Curiosità, ha il, anche per questo il club bianconero potrebbe tesserarlo avendo in realtà già esaurito i due slot da extracomunitario disponibili in questa annata.