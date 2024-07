Thuram-Juventus, si chiude! Cifre, ingaggio e tempistiche: tutti i dettagli

La Juventus sta preparando i fuochi d’artificio anche per questa settimana. Dopo aver annunciato il colpo Douglas Luiz dall’Aston Villa, in un affare che comprende la cessione di Barrenechea e Iling-Junior, la Vecchia Signora è pronta a ripetersi con Kephren: la trattativa con il Nizza, che ha dato l'ok alla cessione, è in chiusura tanto che verrà completata definitivamente nelle prossime 48 ore.Il fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus ha ascoltato il consiglio di papà Lilian che ha sempre indicato nella Juventus la destinazione ideale per il prossimo step della carriera.Thuram, che era sulla lista di Milan e Roma, ha trovato un’intesa con il club bianconero per un contratto pluriennale a 2 milioni di euro netti a salire stagione dopo stagione.

Il Nizza ha cercato di monetizzare al massimo dalla cessione del suo gioiello ma la scadenza del contratto al 2025 di certo non ha aiutato., e la loro struttura. Thuram alla Juve, ci siamo.