Juventus, comunicazione arrivata per Kalulu. E su Cambiaso previsti 62 milioni dal mercato

Redazione Calciomercato

Clima incandescente in casa Juventus dopo la dura contestazione, andata in scena nella serata di ieri, da parte del tifo organizzato. Ma non è tutto da buttare nel percorso fatto in questa stagione dai bianconeri con alcune novità sulle quali è giusto puntare anche per il futuro. Un nome su tutti?- Nella prima parte di stagioneha offerto prestazioni di grande livello tra serie A e Champions League, risultando diverse volte il migliore in campo. La notizia era nell’aria da tempo ma ora si aggiunge un dettaglio importante:Il Milan può sorridere perché entreranno nelle casse 14 milioni dopo i 3,5 già incassati la scorsa estate per il prestito oneroso.

- Per un Pierre Kalulu destinato a rimanere in bianconero c’è unpronto a cambiare maglia la prossima estate.Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i Citizens sono pronti a presentaredi euro dopo averci già provato nell’ultima sessione di mercato invernale. Per il giocatore è pronto un contratto pluriennale da 6 milioni di euro a stagione.