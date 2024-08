Juventus, Chiesa è fuori: si allena con gli esuberi, maglia tolta dallo store. Ma non c'è nessuna offerta

. Thiago Motta lo aveva fatto intendere nel post partita dell'amichevole pareggiata contro il BrestParole dure, condivise dal club bianconero, che ha dato carta bianca al nuovo allenatore. Per Chiesa l'avventura a Torino è arrivata al capolinea, il suo agente è al lavoro per accontentarlo. E per dare alla Juventus quello che vuole, almeno 20 milioni di euro.- Difficile, perché il contratto di Chiesa, da 5 milioni di euro netti all'anno,La Juventus spinge per trovare la soluzione al problema entro l'inizio della nuova stagione (lunedì 19 maggio al 20.45 contro il Como), ma non sarà facile,Intanto l'attaccante classe 1997Allo stesso orario del resto della squadra, ma con un tipo di seduta diverso.

La Juventus ha deciso, Chiesa andrà via. Un capitolo chiuso, dopo quasi quattro anni (è arrivato nell'ottobre 2022, tra prestito oneroso e riscotto, per 50 milioni di euro più bonus ), 131 partite e 32 gol.Sullo store online del club non è più possibile acquistare la sua e quella dei giocatori che sono stati messi sul mercato. Nessuna possibilità di reintegro in rosa per loro, nessuna possibilità di acquistare le maglie di Chiesa, Szczesny, McKennie, Rugani, De Sciglio, Kostic e Arthur. Presenti quelle di Djalò e Nicolussi-Caviglia, ma anche loro sono destinati a partire.