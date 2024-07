Juventus, Chiesa al J-Medical: tifosi ad accoglierlo

Redazione CM

24 minuti fa



Giornata di visite mediche per Federico Chiesa. Dopo le nozze con la fidanzata Lucia Bramani l'attaccante azzurro ha potuto avere a disposizione qualche giorno di vacanza ulteriore rispetto ai compagni di nazionale con cui ha condiviso l'Europeo che sono rientrati agli ordini di Thiago Motta nella giornata di sabato. Oggi, martedì 23 luglio si è presentato al J-Medical, dove c'erano alcuni tifosi ad accoglierlo.



Dopo i test, si dirigerà alla Continassa, per un lavoro personalizzato, in attesa del ritorno dei compagni da Herzogenaurach, quartier generale dell'Adidas, dove sono in ritiro fino al 26 luglio. La Juventus giocherà la prima amichevole il prossimo 3 agosto a Pescara contro il Brest. Il 6 agosto toccherà invece alla prima uscita stagionale allo Stadium contro la Next Gen, nella versione moderna della sfida tra Juventus A e Juventus B