Juventus, Chiesa può restare in Italia: non solo Inter, possibili scambi con Napoli e Roma

Getty Images

La rottura è definitiva.è fuori dai piani dellaper il futuro, ma l'esterno della Nazionale può restare in Italia: dall', analizziamo le diverse piste percorribili in Serie A.Escluso dall'amichevole con il Brest e messo alla porta da Thiago Motta, ora il classe 1997 diventa un caso da risolvere pere la dirigenza bianconera a meno di un mese dalla chiusura della finestra estiva di mercato.Corsa contro il tempo per trovare una soluzione e liberarsi dell'del ragazzo, con meno di un anno di contratto residuo () si deve ragionare obbligatoriamente su una soluzione a titolo definitivo e il rischio di 'svenderlo' è concreto. Per questo, il club torinese non esclude l'ipotesi di uno scambio e questo spalanca la porta a diverse società interessate.

TUTTO SUL CASO CHIESA

Il sogno dell'ex Fiorentina sarebbe di trovare una sistemazione in Premier League e per questo il suo agente continua a sondare il terreno soprattutto a Londra: c'è l'interesse di(più indietro l'da Birmingham), ma al momento non si registrano sviluppi concreti che possano aprire a un futuro in Inghilterra.E allora si apre un altro scenario, Chiesa potrebbe restare in Italia: non solo l'Inter, che fiuta il colpo a parametro zero ma accarezza la possibilità di affondare subito il colpo, sono diverse le possibilità sul tavolo.

L'INTER PUO' PRENDERE SUBITO CHIESA DALLA JUVENTUS

- Nelle ultime settimane si sono rincorse voci sull'interessamento del. Chiesa piace ad Antonio Conte, che potrebbe schierarlo come esterno destro nel 3-4-3 come corrispettivo di Khvicha Kvaraskhelia che agisce sulla fascia sinistra.Nell'operazione la Juventus ragionerebbe sucome pedina di scambio. Il classe 2000 ex Sassuolo è un'alternativa anche con Conte, potrebbe essere inserito nell'affare e per Thiago Motta costituirebbe una triplice risorsa: può giocare sia da prima punta, sia da sotto punta, sia da esterno d'attacco. E per i bianconeri il cambio porterebbe un notevole risparmio d'ingaggio (2,5 milioni di euro netti a stagione quelli percepiti da Raspadori a Napoli, 5 milioni netti lo stipendio di Chiesa a Torino).

- Un'altra pista porta a, con cui l'asse è caldo dopo la cessione di Matias Soulé e il prestito di Dean Huijsen nella seconda metà della scorsa stagione. I giallorossi erano pronti ad accontentare la Juventus, ma Chiesa aveva frenato non convinto del progetto e i capitolini hanno chiuso per Soulé.Non è escluso che possa esserci un ritorno di fiamma, Daniele De Rossi ha aperto la porta ad altri acquisti, e anche qui si potrebbe arrivare al compromesso di uno scambio:è un nome spendibile.