Juventus, Chiesa è un problema: il tempo stringe, Giuntoli rischia di svenderlo

JUVE, PERCHE' GIUNTOLI E MOTTA HANNO FATTO FUORI CHIESA

L'esclusione dall'amichevole di Pescara contro il Brest aveva già chiarito le intenzioni della, ma se ancora ci fossero dubbili ha fugati del tutto:La frattura tra la Vecchia Signora e l'esterno offensivo classe 1997 è netta e a questo punto insanabile, le parole del tecnico italo-brasiliano dopo il test di Pescara non lasciano margine di interpretazione: "Sì, tema di mercato. Sia lui che gli altri che sono rimasti a casa oggi, tranne Miretti che è infortunato, non fanno parte del progetto. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo giocatori forti, bravi. Sono abituati con continuità.".

Trovare una soluzione in uscita in breve è una necessità e un obbligo, anche perché il tempo stringe: con meno di un mese a disposizione prima della chiusura della finestra di mercato estiva, e con il contratto in scadenza tra meno di un anno,- Tra i punti di origine dello strappo tra Chiesa e la Juve, c'èdel nazionale azzurro,. Il ragazzo ha detto no ai vari approcci tentati dal club, ultimo l'accordo-ponte avanzato da Cristiano Giuntoli prima di Euro 2024.

- Dietro al no di Chiesa, anche un disaccordo relativo alle cifre del contratto: la Juventus avrebbe confermato l'attuale ingaggio da, il 26enne invece vorrebbe guadagnare di più, almeno intorno ai. Niente accordo e rischi di perdere il ragazzo a parametro zero ( l'Inter resta alla finestra ), a questo punto i bianconeri hanno messo alla porta il giocatore e cercano di cederlo in questa finestra estiva.- Chiesa ha un valore residuo a bilancio di: questa è la cifra minima per la cessione al di sotto della quale la Juventus non può scendere per non registrare minusvalenza.

- Da questa cifra dipende inevitabilmente la valutazione che la Juventus fa di Chiesa: il club bianconero vorrebbe incassare nella migliore delle ipotesi, ma per risparmiare sui circa 10 milioni di euro lordi di ingaggio residui di Chiesa può abbassare le proprie pretese e. Offerte cash cercansi ma non solo, perché la Juve non chiude la porta all'ipotesi di un compromesso, uno: questa soluzione permetterebbe allo stesso tempo di mettere a bilancio una valutazione più alta e ottenere una risorsa in più per Motta

- Ma dove può andare Chiesa? La priorità del ragazzo va all'estero, in particolare alla Premier League. Londra è la meta più gettonata, conche si sono messe sulle tracce dell'ex Fiorentina. C'è poi anche la soluzione italiana:hanno da tempo messo gli occhi su Chiesa e con entrambe si potrebbe ragionare anche su uno scambio.