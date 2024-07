Juventus, Chiesa via per Sancho e una conferma a sorpresa: ecco il piano di Giuntoli

Redazione Calciomercato

A quale prezzo?, bonus compresi, con la consapevolezza che il contratto in scadenza nel 2025 non gioca a favore della Vecchia Signora. Sacrificare l’ex Fiorentina per confermare in rosa Matias Soule é la strategia scelta con l’avallo di Thiago Motta.

Ambiziosa, forte e precisa. L’esterno inglese lascerà sicuramente il Manchester United dopo il rinnovo di ten Hag: lo strappo è davvero troppo ampio per essere ricucito. Jadon piace tanto sia a Giuntoli che a Thiago Motta perchè ha qualità, esperienza e una voglia matta di continuare a far vedere il suo calcio anche in Italia.

La Juventus ha memorizzato quelli che sono i parametri economici e ora sta discutendo internamente su che tipo di offerta presentare al Manchester United. Un’idea concreta sarebbe quella di puntare al prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.