Juventus, come cambia il mercato dopo la beffa Todibo: nuove priorità, Giuntoli lavora su altri ruoli

Ufficiale: si può giocare a calcio anche senza. E nella chiave ironica dell'assunto si trova pure il "forza e coraggio" che alla Continassa da ieri sera continuano a ripetersi. Non è crollato nulla, semmai è venuto meno un obiettivo. Che non è una banalità, ma neanche una catastrofe.Ma a tempo debito.Sì, perché ad oggi è molto probabile che la Juve sposti le priorità altrove. E cioè tra centrocampo e attacco, dove il trequartista -- e l'esterno (più, magari pure Galeno) potranno diventare i nuovi regali a Thiago Motta, tra 10 giorni già chiamato alla prova del nove eppure ancora oggi senza tre titolari fondamentali. Giuntoli accelera anche per questo, perché sarà pur vero che la squadra sarà pronta a prescindere per il match contro il Como, ma al momento la Juve resta priva di qualsivoglia profondità di rosa. Dunque, avere qualche innesto in più sarebbe importante non solo a livello qualitativo, ma anche e in particolare in termini quantitativi.

Aspettiamoci dunque unaall'assalto nei prossimi giorni e nei prossimi passi, anche per sfruttare (paradossalmente) lo "schiaffo Todibo" e raccontarlo in maniera diversa. Magari, ecco, sarà stato necessario per risvegliare un mercato finora incastrato in mille storie, altrettante dinamiche, neanche una pista realmente in discesa., ad esempio, per la Juve sarebbe iniziare a cambiare i contorni della realtà, a vederla in una luce certamente più positiva.rappresenterebbe la concretizzazione di un'idea, o quantomeno riaccendere la luce sull'operato della dirigenza.

Con la squadra impegnata in Svezia contro l'Atletico Madrid - si gioca domenica alle 15 -,Nel weekend la Juve potrebbe avvicinarsi a un colpo in chiusura così da regalare un nuovo innesto a Thiago con almeno una settimana di lavoro con vista sul campionato. Difficile possa essere Koopmeiners, più probabile possa toccare all'esterno e in questo caso Nico Gonzalez.Una "giuntolata" alla Cabal. 24 ore per chiudere e nessun rimpianto, anzi. Se arriverà, ad oggi non ci è dato saperlo...