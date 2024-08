Fiorentina, oggi il confronto con Nico Gonzalez. Juve pronta ad affondare, ma l'affare si fa solo a una condizione

Getty Images

Quello di oggi è il giorno che a Firenze è più atteso rispetto agli altri. Finite le proprie vacanze dopo i fortunati impegni con la propria nazionale,farà infatti rientro al Viola Park di Bagno a RIpoli dove avverrà il faccia a faccia fra lui e la società viola. Un colloquio da cui, con forte probabilità, emergerà l'intenzione dell'argentino di salutare Firenze dopo tre stagioni - Nico Gonzalez vorrebbe cambiare aria facendo uno step in avanti per la sua carriera professionale. Dall'altra parte la Fiorentina non ha intenzione di non mettersi di traverso per un suo possibile addio, vista la politica societaria di contenimento dei costi e di taglio del monte ingaggi.

- La Juve, intanto, osserva interessata gli sviluppi relativi alla situazione dell'argentino. Secondo Tuttosport, i bianconeri sono pronti a presentare la prima proposta ai viola ma non sono intenzionati a pagare i 30 milioni e oltre chiesti dai viola. L'unica possibilità che l'affare vada in porto è rappresentata dall'assenso dei viola all'inserimento di una contropartita tecnica che, in questo caso, potrebbe essere Weston McKennie.