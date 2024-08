Getty Images

Juventus-Como, la MOVIOLA LIVE: i lariani chiedono un rigore per mani di Weah

28 minuti fa



Di seguito i principali episodi da moviola del posticipo delle 20.45, Juventus-Como, match valevole per la prima giornata della Serie A 2024-25:





JUVENTUS – COMO h. 20.45

MARCENARO

GIALLATINI – ZINGARELLI

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI



9' - Primo giallo del match: ammonito Sala per un pestone su Thuram.



8' - Il Como si lamenta e chiede un rigore per il tocco di mano in area di Weah, ma il braccio dell'americano è attaccato al corpo.