Juventus-Como, le pagelle di CM: Yildiz dieci a tutto campo, a Vlahovic manca solo il gol. Belotti a salve

Getty Images

Sì, tutto va come deve andare. O almeno così dicono, lì dalle sue parti. DiGre senza grossi sussulti stasera: il Gallo non canta.Il più funzionale di tutti, perché entra in campo e gestisce la situazione. Perché non ha paura della pressione dell'avversario. E perché ha pure il tiro da fuori: sinistro poetico, a fare da chiosa.Prima da capitano, con urlacci annessi. Settimane a parlare del centrale dal mercato, e alla fine fa tutto lui. E tutto bene.Un po' di problemi in impostazione, ma neanche star lì a chiederglielo. L'attacco del Como è spuntato, gli toglie un po' di grane.

Quell'assist resta, seppur in fuorigioco (di Cambiaso) di un millimetro. E' stato bellissimo. Tutto il resto… no, non granché almeno.Dimenticate 5 stagioni di Adrien Rabiot, praticamente in una sera. Devastante, e in entrambe le fasi (dal 67': un bel tacco, poco altro da segnalare).Bene, bravo, soprattutto in rottura altrui che per inventiva. Liberatelo dai compiti d'impostazione e tornerà a ruggire come prima (dal 79': con calma olimpica).Quel sinistro in corsa, su velo, su ottimo assist di Yildiz, è un regalo che non sembrava neanche pronto a scartare (dal 46': a proposito di giovani, altro che ha meritato la sua chance)

La prima da dieci gli vale un assist e un paio di giocate spaziali. Non c'è nient'altro da aggiungere. Deve solo continuare.L'eroe di giornata, bravo soprattutto nel mettere e mettersi in discesa. Il gol è un bel segno del destino, e poi 'frutto del merito', come dice il mister.Nessun gol, alla fine. Ma non può dirsi una partita negativa. Due pali, una bella chance, una gran punizione… e quel gol, bello, e annullato un po' così.Sorprende e vince. Sorprende e fa capire subito: è cambiato tutto, è cambiato pure il mondo di intendere questa Juventus.

Qui allo Stadium ha subito uno dei gol più iconici della storia. Però juventina. Stavolta becca quelli di una nuova era.Soffre la mancanza di riferimenti juventina. Vlahovic è a destra e sinistra, Yildiz si stacca e decide.Meglio di altri, ma nel complesso le solite difficoltà.Prova a tenere, come crede, come può. Male, comunque.Lontano parente del giocatore che è stato.Poca verve e nessun guizzo. Può fare molto meglio.Si fa male alla prima: evoca brutti ricordi.

La 'cura' Locatelli lo sfascia in due.Non esattamente la partita da ricordare. Soprattutto quando la Juve prende il possesso senza disfarsene (dal 56': non proprio l'ingresso dei sogni. In 5 minuti prende una botta da uscire poco dopo; dal 63': forse troppo tardi).Male, a tratti malissimo. Si ricorda solo per un tuffo a vuoto (dal 56': prova a tenere, ma la situazione è già complicata).Poco dialogo coi compagni, è l'unico a essere un filo più pericoloso (dal 63': pochissima roba).

E' venuta a Torino per giocarsela, salvo poi cambiare poco dopo idea. Non è da queste partite che si giudica una squadra in costruzione.