Juventus, Conceicao diventa cruciale: quando torna e cosa succede con l'acquisto a titolo definitivo

potrebbe essere un giocatore cruciale nelle prossime settimane per la, che fino ad ora ha faticato a trovare in attacco quella superiorità numerica indispensabile per riuscire a segnare di più., avvenuto il 1° settembre contro la Roma,, quando i bianconeri (dopo l'impegno di questo sabato con il Genoa) affronteranno ilin Champions League (2 ottobre) e ilin campionato (6 ottobre).

, sia per le sue qualità nell'uno contro uno, sia per poterin attacco. Ad esempio, con Conceicao a destra, Motta potrebbe spostareal centro, come alternativa aa partita in corso, in attesa del rientro di, che avverrà dopo la sosta per le nazionali, dopo la quale la Juventus affronterà la Lazio (19 ottobre)."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Per il figlio d'arte Conceicao, durante la prossima sessione estiva di calciomercato, cifra che il ds bianconero, forte della volontà del giocatore di prolungare la sua esperienza a Torino oltre il primo anno, imbastendo già da ora una trattativa con il club lusitano per arrivare a un. Se poi il Porto non dovesse accettare, spetterebbe a Conceicao il compito di dimostrare sul campo, nei prossimi mesi, di valere i 30 milioni della clausola.