Juventus e Vlahovic, il rinnovo al centro della crisi: tutti gli scenari

SITUAZIONE DI STALLO, CHE RISCHIO!

Al di là degli aspetti finanziari, nell'ambito della trattativa la Juventus punta anche su un aspetto motivazionale ed emozionale, e ovviamente contano i verdetti del campo. Thiago Motta in questo avvio di stagione ha più volte elogiato l'attaccante serbo, salvo poi sostituirlo a sorpresa al 45' di Juventus-Napoli, dopo un primo tempo incolore da parte del numero 9. Quello che avevamo visto nelle primissime uscite stagionali sembrava un Vlahovic più sereno e più leader, un Vlahovic che sembrava aver superato la tendenza a lasciarsi prendere dal nervosismo e dalla fretta quando il gol non arrivava. Le ultime uscite invece hanno ripresentato un Vlahovic in difficoltà sia emotiva che tecnica, nel legare il gioco con i compagni e nel trovare il gol. In questo momento la Juventus non è entusiasta di questo Vlahovic in crisi, e l'entourage del giocatore sa che la Juventus non è felice. Al tempo stesso però il club bianconero deve e vuole evitare a tutti i costi che il serbo si avvicini pericolosamente alla scadenza del contratto. L'obiettivo resta sempre quello di rinnovare, sia per continuare a puntare su Vlahovic, sia per poi metterlo eventualmente sul mercato al prezzo deciso dalla Juventus. L'interesse del giocatore, invece, potrebbe diventare sempre di più quello di andare a scadenza, per poi trovare un'altra squadra alle sue condizioni.

