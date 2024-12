Juventus-Marsiglia: Fagioli ma anche Arthur, quanto vogliono incassare i bianconeri

Redazione Calciomercato

non sono mai state così vicine. Sono giorni di contatti, scambio di idee, informazioni tra due club,, che provano a capire se esistono le condizioni per chiudere uno o più affari a gennaio. I francesi, su indicazione di, sono alla ricerca di un centrocampista che sappia costruire gioco.Undici partite con nemmeno l’ombra di un gol o di un assist. L’avvio di stagione di Fagioli in bianconero è stato più complicato del previsto tanto da portare la dirigenza a fare delle riflessioni profonde sul futuro. La linea emersa negli ultimi giorni porta ad una apertura del club a possibili offerte per il centrocampista azzurro:. La Juventus vuole monetizzare subito per, i francesi possono prendere il giocatore solo in prestito.

La Juventus ha lavorato tutta l’estate invano per trovare una sistemazione al brasiliano. Orasembra aver trovato più opzioni:Attenzione però alperchéha dato parere favorevole all’arrivo del playmaker. Ora servirà andare in profondità sull’aspetto economico perché dal club francese è arrivataa patto che ci siano condizioni favorevoli sui termini dell’operazione a