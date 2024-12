Ex Juventus e Roma, Huijsen nella storia del Bournemouth: un gol da record, ecco perché

AFP via Getty Images

, uno di quelli con i quali fare cassa per poi reinvestire i soldi sugli altri vari obiettivi. E così, in estate,, con i bianconeri hanno dato il via libera al trasferimento e con il giocatore che è volato in Inghilterra, dopo la parentesi vissuta nella Capitale, sponda Roma.E questa sera, il classe 2005, si è finalmente sbloccato in Premier League. Sino a qui, l'ex bianconero aveva collezionato 8 presenze, giocando in tutto 340 minuti. Nella serata di oggi, tuttavia,Su una situazione di corner a favore, al 17', il numero 2 è stato bravo ad attaccare il secondo palo sul traversone di Tavernier, colpendo il pallone di testa e lasciando il portiere avversario Forster immobile.

, così,, un primato storico.