Juventus, contatti per Cancelo: le tempistiche e cosa serve per il ritorno

Getty e Calciomercato.com

Prima l'Inter, poi la Juve, poi... chi lo sa.. Per il momento, il suo prestito al Barcellona è terminato e formalmente parliamo di un giocatore delMa la scintilla con Guardiola non è mai scoccata del tutto e non ci sarebbe da sorprendersi se in estate la maglia di Cancelo cambiasse ancora.Questo è il momento di guardarsi intorno, vagliare ipotesi, formulare proposte esplorative. E in questo senso,Ma il club del CFO Giuntoli ha sul mercato delle priorità che vanno rispettate, anche dopo aver accolto Douglas Luiz prima, Di Gregorio poi e Khéphren Thuram in terzo luogo.

Il focus della Vecchia Signora è marcatamente sul centrocampo: salutato Rabiot per fine contratto, si spinge per il colpo, che può essere agevolato da qualche uscita, come quelle dei: Szczesny, Rugani, De Sciglio, McKennie, Milik, Chiesa, Kostic ( QUI l'argomento trattato ampiamente Con tutte le caselle al loro posto,per il costo del cartellino né per la cifra dell'ingaggio, che in Catalogna ammontava a 6 milioni. Servirà aspettare su questo fronte.