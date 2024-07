Juventus, Thiago Motta e la lista dei sette epurarti: i nomi e le scadenze

Gianluca Minchiotti

18 minuti fa

4

Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per costruire la Juventus del futuro, ma hanno a che fare con alcune 'zavorre' del passato, che frenano e ostacolano le scelte di mercato, come abbiamo visto per la situazione creatasi con Weston McKennie rispetto alla trattativa con l'Aston Villa per Douglas Luiz. Il tecnico italo-brasiliano, che lunedì ha iniziato la sua avventura a Torino, entrata poi nel vivo con il raduno di ieri, è costantemente in contatto con il direttore tecnico bianconero, per delineare insieme nomi e strategie di mercato.



Si susseguono così i confronti quotidiani per pianificare il mercato in entrata e in uscita al fine di arrivare ad inizio campionato con un gruppo definito. Thiago Motta e Giuntoli, oltre che sugli acquisti, sono molto concentrati sulla questione relativa alle cessioni. Il nuovo allenatore dei bianconeri ha stilato una lista di possibili 'epurati', che comprende giocatori che hanno situazione molto delicate, sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista degli infortuni. E non tutti sono facilmente cedibili…