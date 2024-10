AFP via Getty Images

Juventus, contro l'Inter la formazione più giovane degli ultimi 30 anni in un derby d'Italia

10 minuti fa



La sfida tra Juventus e Inter consegna molti spunti e aspetti su cui riflettere. A far parlare sono anche le scelte di formazione di Thiago Motta, che sceglie di mandare in campo un 11 un po' rimaneggiato rispetto alle attese. Scelte che vanno nella direzione di una Juventus giovanissima, come non la si vedeva da tanto tempo nel derby d'Italia.



JUVE DEI GIOVANI - Come riportato da Opta, la formazione schierata da Motta dal 1' nella sfida contro l'Inter è la più giovane per la Juventus in una sfida con i nerazzurri degli ultimi 30 anni. La media dell'età dei giocatori scesi in campo a San Siro è infatti di 25 anni e 212 giorni: una formazione così giovane non si vedeva dalla stagione 1994/95.