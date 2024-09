Juventus, cosa cambia l'infortunio di Conceiçao: tutte le soluzioni per Motta

in vista di una ripresa che nel programma vedrà anche il tanto atteso ritorno in Champions League contro il PSV Eindhoven e la prima supersfida della stagione in Serie A contro il Napoli del 21 settembre. La lesione muscolare dell’esterno portoghese rimescola ancora una volta le carte in un reparto offensivo nel quale il suo inserimento subisce un inevitabile stop, aprendo nuovi spazi e opportunità ai concorrenti nel ruolo.- Alla ripartenza del campionato, che vedrà la Juventus di scena ad Empoli il 14 settembre, l’allenatore italo-brasiliano potrà contare ovviamente sull’insostituibile- visto che il suo vice, Milik, punta alla convocazione per la partita successiva contro il Napoli di Conte - mentreSul fronte dell’infermeria, lo stop per le nazionali consentirà al giovane montenegrinodi recuperare dal problema muscolare che ne ha condizionato la preparazione estiva e frenato la tentazione di Motta di scommettere sul talento purissimo del classe 2006. Difficile immaginare un suo lancio immediato nelle rotazioni, considerando che nelle amichevoli pre-campionato non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra agli occhi del suo allenatore, ma per le settimane a venire il suo nome va tenuto in debita considerazione.con la Turchia,con l’Argentina, la rivelazione belgae a questo punto pure, che nelle prime tre giornate di Serie A si è già distinto con buonissimi risultati da esterno alto., sul quale Motta ha puntato ad occhi chiusi, senza guardare la carta di identità e la scarsissima esperienza in prima squadra.di un avvio di stagione nel quale la difficoltà principale del nuovo tecnico è stata quella di inserire i tanti volti nuovi di una formazione rivoluzionata sul mercato. Di tempo ce n’è pochissimo, ecco perché chi prima arriva meglio alloggia.