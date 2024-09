Juventus, Motta rompe col passato e lavora sulla coesistenza Koopmeiners - Yildiz. E poi: Douglas Luiz titolare, la ca***ta di Bremer, Vlahovic...

ORDINE ED EQUILIBRIO

Ordine ed equilibrio sono probabilmente i due temi sui quali Thiago Motta ha più insistito in questa primissima fase della sua avventura alla Juventus, sia con la squadra che davanti ai microfoni. Anche dopo Juventus-Roma, a Dazn, l'allenatore italo-brasiliano ha ribadito il concetto, dicendosi soddisfatto dell'equilibrio mostrato in campo dalla squadra, ma indicando già lo step successivo: "Nel momento del secondo tempo in cui abbiamo spinto di più ci è mancato un po' di insistere. In questo dobbiamo migliorare, con pazienza e creando le occasioni per poi colpire al momento giusto. Non sono preoccupato, perché abbiamo giocato con equilibrio, ma dobbiamo migliorare in fase offensiva".