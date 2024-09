Juventus, dalla mamma di Rabiot replica velenosa a Thiago Motta: "Non c'è bisogno di chiudere la porta..."

, lain modo piccato alle parole pronunciate ieri in conferenza stampa da, allenatore della, squadra che Rabiot ha lasciato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno.- le parole di Veronique Rabiot a L'Equipe -. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità".Ricordiamo che ieri, a domanda su Rabiot,, mi piace come ragazzo e come giocatore mae gli auguro felicità nel trovare una squadra dove poter esprimere il suo talento".

alla scadenza del contratto che lo legava al club bianconero,. Da svincolato, Rabiot potrà trovare una nuova squadra fino a dicembre, m almeno fino a febbraio non potrà disputare - eventualmente - gli incontri di Champions League, in quanto tutte le squadre partecipanti hanno già consegnato le proprie liste.