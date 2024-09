Rabiot vuole ancora l'Europa: no a diverse offerte in Turchia, il Milan non molla

AFP via Getty Images

Niente da fare, passano i giorni, macontinua ad essere a tutti gli effetti uno degli svincolati di lusso ancora rimasti senza squadra. Dopo l'addio ufficiale alla Juventus dello scorso 30 giugno sono infatti state tante le squadre che si sono fatte avanti con lui e con sua mamma Veronique che ne cura gli interessi da agente. Il tempo è passato e la serie di no del francese si è allungata sempre più.Come riportato da Fabrizio Romano, infatti,e da club turchi, uno dei campionati che ha ancora il mercato aperto. Le proposte economiche sono state tutte lontane da quelle richieste e, inoltre, il campionato non è in cima ai suoi interessi.

Allo stesso tempo il francese ha deciso di non prendere in considerazione neanche le ricche proposte che stanno arrivando per lui dall'Arabia Saudita dato che il suo desiderio, almeno per ora, sarebbe quello di rimanere in Europa e in uno dei top cinque campionati (Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga).Le avances del Milan non sono mai andate in porto anche perché la proposta economica fatta al giocatore è sempre stata addirittura inferiore alle cifre che il francese percepiva a Torino alla Juventus. Il ko di Bennacer, arrivato in nazionale e quindi "coperto" da assicurazione Fifa per lo stipendio potrebbero convincere i rossoneri a rilanciare per lui.