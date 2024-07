Getty Images

La scorsa stagione è stata quella della rinascita, oratorna a Torino ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. E con il ritrovato rendimento, si riaccende il mercato.Il brasiliano classe 1996 si è letteralmente rigenerato con il prestito alla, 48 presenze complessive arricchite da 2 gol in Serie A. Al termine del campionato, però, la società gigliata ha deciso di non esercitare l'opzione per riscatto fissata a 20 milioni di euro e così il centrocampista ha fatto rientro alla. Non necessariamente per restare.- Arthur è da tempo sulla lista dei cedibili per la Juventus e lo stesso giocatore non sembra intenzionato a proseguire la carriera in bianconero. Nonostante questo, riferisce Marca, il nuovo allenatoresarebbe interessato a osservare da vicino il brasiliano e a valutarlo nel corso della pre-season.

- Riflessioni dell'ex allenatore del Bologna, nel frattempo il mercato si è riacceso e potrebbe offrire all'ex Barcellona la nuova occasione che desidera: in. L'avventura in prestito al Liverpool non è andata bene e il conto resta aperto, ma proprio le rive del Mersey possono accogliere nuovamente Arthur: sempre secondo il quotidiano iberico, l'monitora la situazione del ragazzo da tempo, senza dimenticare che anche ilha chiesto informazioni.- Il mercato per Arthur non si limita quello inglese, perché la buona stagione con la Fiorentina ha incuriosito pure alcuni club di Serie A: stando a Marca infatti, Daniele De Rossi lo osserva per la suae lo stesso fa Antonio Conte per il suo