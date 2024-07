Getty Images

Lainfiamma il mercato. Dopo una stagione, quella dell'anno scorso, caratterizzata dall'immobilismo sul fronte acquisti, la linea dettata da Cristiano Giuntoli per l'estate è una strategia all'attacco. Dopo l'acquisto di Douglas Luiz e i passi in avanti per Képhren Thuram, i bianconeri sognano il colpo. Su questo fronte,Non è un segreto che la Juventus abbia da tempo messo gli occhi su Calafiori, per andare a rinforzare il reparto difensivo con un innesto giovane e in grande crescita. Iltuttavia, anche alla luce del bell'Europeo disputato dall'ex Roma, Genoa e Basilea, spara alte le valutazioni e soprattutto dà. Situazione che ha favorito l'inserimento dell'Arsenal, ora in vantaggio su tutte le rivali in un'operazione - precisa Sky - che si aggira attorno ai(il 50% spetterà al Basilea).

La strategia di Giuntoli, che in origine vedeva in Calafiori un obiettivo su cui riversare un importante investimento, può dunque subire una sterzata decisa. O meglio l'attenzione può spostarsi da un obiettivo a un altro, anche questo da tempo nel mirino. Si parla ovviamente di Teun, centrocampista olandese dell'Atalanta, per il quale i bianconeri avevano già presentato unadalla Dea. Con il Bologna orientato verso la cessione all'estero del giocatore, la Juve valuta dunque diproprio su Koopmeiners.

Una spinta decisiva che può così avvicinare con forza l'offerta di Giuntoli ai. Fermo restando che per finanziare il colpo la Juventus ha ancora nella manica l'asso, che tanto piace alla Dea, oltre alle possibili cessioni di Matiase Manuel. L'obiettivo rimane quello di regalare a Thiago Motta un centrocampo nuovo di zecca, un terzetto da far invidia a qualsiasi big europea. Douglas Luiz, Képhren Thuram e Teun Koopmeiners. Con il centrocampista della Dea, che da febbraio non fa mistero della sua volontà di andare alla Juventus,. Rimane da convincere l'Atalanta, Giuntoli studia le prossime mosse e prepara una nuova offerta.