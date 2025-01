Juventus, Danilo ha rescisso il contratto: ora lo aspetta il Flamengo

Calciomercato

Mancano soltanto gli ultimissimi passaggi formali e l'annuncio ufficiale ma, come riportato da Il Bianconero, queste sono le ore che porteranno alla separazione definitiva tra la Juventus e Danilo. Il club bianconero ed il difensore classe '91 hanno infatti raggiunto un accordo totale in merito alla rescissione anticipata del contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Il giocatore brasiliano, corteggiato a lungo dal Napoli di Antonio Conte, è pronto dunque a fare ritorno in Brasile, dove lo attende il Flamengo.