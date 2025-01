Juventus, che crollo: Motta e Giuntoli hanno colpe, ma manca la proprietà

E così èin campionato. La sconfitta per 2-1 sul campo del Napoli è la prima nella Serie A 2024-25 per i bianconeri, la terza in totale in stagione dopo i KO con Stoccarda (Champions League) e Milan (Supercoppa). Se a inizio stagione avessero detto che la prima sconfitta in campionato sarebbe arrivata a fine gennaio, probabilmente in tanti ci avrebbero messo la firma nell'ambiente bianconero, ma la realtà è ben diversa. PerchéIn un colpo solo, con la prima sconfitta,in campionato (13) e, parallelamente, lo scarso numero di vittorie (appena 8, appena il 36% delle partite giocate).

(ad esempio, a Torino stanno ancora aspettando il vero Koopmeiners),(sulla rigidità tattica di Motta e sulle scelte rispetto a formazioni e cambi, a volte discutibili, ci siamo già soffermati)di abbassare l'età media della squadra (24,3 anni, la seconda più giovane della Serie A dopo il Parma), e di abbassare il monte ingaggi della rosa (111,7 milioni, rispetto ai 125,9 milioni del 2023/24 e ai 166 milioni del 2022/23), e sono elementi che abbiamo più volte sottolineato,assente per tutta la prima parte della stagione alla lentezza nelal centro della difesa, quando la necessità era evidente dal giorno dell'infortunio del brasiliano (2 ottobre).

. Giuntoli infatti lavora insieme a dirigenti che nella loro vita hanno maturato un'esperienza totalmente estranea al mondo del calcio, e parliamo del presidente. Fatte le dovute proporzioni, è una situazione che ricorda la fase in cui il, uomini scevri da esperienze calcistiche. Ben diversa la situazione nella quale ai piani alti della Juventus lavoravano solo uomini di calcio:. Giuntoli, dopo l'esperienza di crescita al Carpi, a Napoli hais, una figura forte che ha contribuito alla crescita professionale dello stesso Giuntoli? L'impressione, osservando la Juventus attuale, è quella cheper rendere l'intero meccanismo più armonico e solido.