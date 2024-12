Juventus, Danilo verso la non convocazione per la Supercoppa Italiana: Napoli sempre più vicino

Il difensore brasiliano non partirà per lain Arabia Saudita. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l’exnon sarà della contesa con il(e poi eventualmente contro una tra Inter e Atalanta). La decisione è arrivata per volere diche, pur essendo il giocatore in grado di scendere in campo e a disposizione, ha preferito non convocarlo.Non è un mistero che Danilo sia uno dei giocatori in procinto di infiammare il prossimo mercato invernale della Juventus. Sono tante le voci di mercato che lo vedono protagonista eUna sua cessione in questa sessione è l’unico modo per monetizzare per l’ultima volta questo patrimonio del club. C’è il forte pressing su di lui di Antonioche lo vorrebbe per rinforzare la difesa dei suoi, orfana die che potrebbe salutare uno tra Rafa Marin e Juan Jesus. Per lui sarebbe già pronto un contratto di un anno e mezzo. Di recente, il ds azzurro Giovanniha detto di lui: “Danilo è unin questo momento è della Juve. Non stiamo parlando con loro, il mercato non è ancora iniziato ma

La mancata convocazione del brasiliano però è unche lo spinge sempre più lontano dalla Continassa. I bianconeri cambieranno parecchio proprio in quel ruolo dove potrebbero arrivare addiritturaIl nodo della trattativa tra Napoli e Juventus sta nel fatto che quest’ultimi vorrebbero unper liberare il giocatore, a differenza degli azzurri che invece si aspettano che lo stesso vengain vista dell’estate dove sarebbe comunque svincolato. Danilo è fuori dal progetto bianconero ed è sul mercato: le parti potrebbero nelle prossime settimane trovare un accordo per risolvere il rapporto con sei mesi d'anticipo anche se, in questo momento, quest'evenienza risulta ancora lontana dalla realizzazione. Farlo partire consentirebbe alla Juventus di risparmiare il lauto ingaggio che gli deve garantire:Su di lui non c'è solo il Napoli ma anchedi Pioli, mentre il club ha provato a inserirlo in uno scambio con, rifiutato dal Milan.