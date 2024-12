Redazione Calciomercato

Juventus, Del Piero allo Stadium e i tifosi cantano per il capitano

38 minuti fa



Spettatore di lusso per la sfida tra Juventus e Bologna in programma all'Allianz Stadium di Torino e valida per la quindicesima giornata. Sugli spalti dell'impianto che ospita le partite dei bianconeri c'è infatti uno che la storia del club l'ha marchiata con il suo 10. Stiamo parlando ovviamente di Alessandro Del Piero, l'ex capitano e bandiera della società che è presente allo stadio e ha approfittato di questo big match per tornare in quella che è stata anche la sua casa.



Giornata speciale per il capitano e per i tifosi che, quando l'hanno visto in tribuna, gli hanno reso omaggio. A mezz'ora dal calcio d'inizio infatti è scattato l'iconico coro: "C'è solo un capitano" rivolto all'indirizzo dell'ex numero 10 bianconero. Del Piero, oggi opinionista tv, è stato menzionato in questo periodo per la poltrona di presidente della Figc. L'ex campione del mondo 2006 è infatti stato proposto per il ruolo che attualmente è ricoperto da Gabriele Gravina.