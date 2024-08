Juventus, Djalo chiede la cessione e fa spazio a Kalulu: dove può andare

AFP via Getty Images

Con un'operazione-lampo, il difensore francese classe 2000 che lascerà il Milan dopo quattro stagioni. I bianconeri cercava un giocatore in quel ruolo dopo aver visto sfumare prima Calafiori (Arsenal) e poi Todibo (West Ham), Giuntoli ha avviato la trattativa con i rossoneri e dopo meno di ventiquattr'ore l'affare è già in chiusura.che deve però prima vendere un difensore (probabilmente Medic), e nelle ultime ore ha ricevuto un'offerta dall'Al-Ain allenata da Hernan Crespo.

- In casa Juventus però il difensore scontento è un altro, e secondo quanto riporta Sportitaliaavendo giocato appena un quarto d'ora nell'ultima giornata del campionato scorso contro il Monza. Per il resto, tanta panchina (solo panchina) tra Serie A e Coppa Italia. Arrivato a Torino dopo un lungo periodo di inattività a causa di un brutto infortunio, il difensore portoghese è comunque fuori dai progetti della Juve: non rientra nei piani di Thiago Motta e fa parte di quei giocatori che l'allenatore non ha convocato per l'amichevole contro il Brest.

- In queste ultime settimane di mercato Giuntoli sta cercando una sistemazione per Djalo. Tra le ipotesi c'è quella di un prestito con l'idea di fargli ritrovare il ritmo partita e un po' di continuità, l'ex Lille era stato accostato anche ad alcuni club italiani ma probabilmente in Serie A non ci sono margini per un'operazione di questo tipo.. La Juve infatti in attacco sta chiudendo per Nico Gonzalez, ma oltre all'argentino vorrebbe prendere un altro esterno e con la società portoghese ci sono stati dei dialoghi per i due giocatori.