Juventus: Douglas Luiz non c'è ancora, meglio Koopmeiners. E Gatti urla a entrambi per i calci d'angolo...

IL LAVORO DI THIAGO MOTTA

Naturalmente qui non si discute il valore assoluto dei due giocatori, ma solo la prestazione odierna, alla luce anche degli altri impegni stagionali pregressi e futuri, a partire dall'esordio in Champions League di martedì allo Stadium contro il PSV Eindhoven. Ed è scontato che Koopmeiners abbia dalla sua un'esperienza triennale in Serie A che Douglas Luiz non ha, e sappiamo quanto possa essere complicato adattarsi ai meccanismi e alle tensioni del nostro campionato, come dimostrato, in passato, dalle difficoltà iniziali di alcuni fuoriclasse passati dall'Italia, come ad esempio Zinedine Zidane. Le prime due partite del campionato, vinte brillantemente dalla Juventus 'dei giovani' contro Como e Verona, ci avevano mostrato una squadra più avanti nel suo progetto rispetto a quello che ci si aspettava: gli 0-0 contro Roma ed Empoli, in coincidenza con l'innesto dei big del mercato (e aggiungiamo anche Nico Gonzalez), mostrano quanto il lavoro da fare, per Thiago Motta, sia ancora tanto.



