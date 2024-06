Juventus, Douglas Luiz non esclude Koopmeiners: l'Atalanta spara alto, ma Giuntoli ha due assi nella manica

Getty Images

I dettagli sono stati definiti tra i bianconeri e i Villans, con la società inglese che incasserà una cifra pari a 20 milioni di euro e guadagnerà, come innesti per il proprio centrocampo, due pedine della Vecchia Signora come Weston McKennie e Samuel Iling Jr. Il giocatore brasiliano ha già da tempo ha espresso il suo gradimento per un trasferimento in Italia e a Torino, sponda bianconera, così come i due giocatori ora in seno alla rosa piemontese hanno fatto sapere di apprezzare la destinazione Premier League.

Complici anche le attuali difficoltà nell’arrivare a un accordo per il prolungamento di contratto di Adrien Rabiot, ecco chedell’Atalanta. La Vecchia Signora, infatti, lavora per avere la rosa più profonda e competitiva possibile, viste le varie competizioni a cui il club piemontese parteciperà (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club nell’estate 2025). Resiste dunque l’opzione che porta al talentuoso tuttocampista olandese, che salterà i prossimi Europei a causa di un infortunio, una lesione all’inguine subita durante il riscaldamento dell’ultima amichevole contro l’Islanda. Un’assenza – quella del classe ‘98 da Euro 2024 – che avvantaggia la Juventus, da tempo sul giocatore, visto che la mancata partecipazione alla rassegna continentale non permette al valore del suo cartellino di alzarsi vertiginosamente e, al contempo, non dà margine di manovra alle concorrenti di inserirsi sul potenziale affare.

Stando a quanto riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera sta pensando e valutando la giusta strategia da attuare per puntare l'olandese. Il valore fissato dai bergamaschi per l’ex AZ Alkmaar (che ha un contratto con gli orobici sino al 30 giugno 2027) è di circa 60 milioni di euro, una cifra che attualmente la società vincitrice dell'ultima Coppa Italia non ha a disposizione.. L’argentino, reduce dall’esperienza in prestito al Frosinone, piace in Premier League (dove il suo entourage, ieri a Londra, ha incassato gli interessi di Leicester e, soprattutto, West Ham)- di ritorno dai sei mesi vissuti in prestito a Roma -, giocatore che Gasperini stima e che diventerebbe il perfetto sostituto del lungodegente Scalvini (out per tutta la prima parte di stagione a causa dell’infortunio al legamento crociato subito contro la Fiorentina).