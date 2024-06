Juventus, Douglas Luiz: a un passo l'accordo totale con l'Aston Villa, le cifre e l'ok di McKennie e Iling Jr

, con, oltre a un conguaglio di 20 milioni a favore del club inglese. Come riferisce Romeo Agresti, i bianconeri hanno "definito l’ingaggio del brasiliano. Ultimi metri e l’affare sarà completato"., forte anche del corteggiamento messo in atto dai "brasiliani bianconeri" capitanati da, suo grande amico. E naturalmente Douglas Luiz ha il gradimento anche di, nuovo allenatore dei bianconeri.

, il giocatore richiesto dai Villans e da cui è partita la trattativa e che è in scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno 2025, e di. Sia il centrocampista americano che l'esterno inglese hanno dato il loro ok al trasferimento in Premier League.Dopo una manciata di partite con il Vasco da Gama, il brasiliano è arrivato in Europa con il Manchester City che ha messo 12 milioni sul piatto per anticipare la concorrenza. Neanche il tempo di passare tra le mani di Guardiola che viene girato subito al Girona, due stagioni da titolare prima di tornare in Premier League., aveva detto dopo il rinnovo di due anni fa; alla fine di quella stagione, era stato votato miglior giocatore sia dai tifosi che dai compagni di squadra.

. A casa si cresce a pane, calcio e tatuaggi, l'altra passione di Douglas. Tanto da tatuarsi il primo gol da professionista con il Vasco da Gama, anche se il il più importante rimane l'immagine di mamma Maria: una signora di origini umili che faceva la parrucchiera a Rio de Janeiro e ha sempre sostenuto il figlio nelle sue scelte.per spostare Manuel Locatelli nel ruolo originale di mezz'ala, da qui nasce l'idea di provare a costruire l'operazione Douglas Luiz con l'Aston Villa. Nell'ultima stagione il classe '98 ha totalizzato più di 50 partite considerando tutte le competizioni, con 10 gol e 10 assist. Piazzato centrale di centrocampo da Emery, in nazionale - 13 partite col Brasile - ha fatto anche l'esterno d'attacco in un'amichevole con la Spagna.